Literatur aus Krefeld : Die Befreiung eines überflüssigen Mannes

Krefeld Er ist ein 68er, kein Babyboomer und schon gar kein Popper: Magnus Steinhaus ist immer außen vor. Wie er sich aus der Situation befreit, erzählt Frank Schmitter in seiner Novelle

Frank Schmitter wurde 1957 in Krefeld geboren und ist schon vor einigen Jahren in die Nähe von München gezogen. Jetzt, in seinem 65. Jahr, konnte er seine archivarische Tätigkeit in der Monaciensa in München aufgeben und widmet sich nun verstärkt seinem Schreiben.