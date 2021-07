Literatur auf Burg Linn : Fantastische Nächte mit Fantasy-Stars und Newcomern

Er ist der Star der Fantasyliteratur mit 44 Millionen verkauften Büchern: Wolfgang Holbein Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Die Lesungen auf Burg Linn wird im August fortgesetzt. Mit dabei sind auch die Bestsellerautoren Wolfgang Holbein und Bernhard Hennen.

Von Petra Diederichs

(ped) Wenn es Abend über Burg Linn wird, dann hat der Ort eine fantastische Atmosphäre - genau die richtige Stimmung, um Ritter und Elfen auftreten zu lassen, surreale Geschichten zu erzählen, Geschichten aus ferner Zeit oder weiter Zukunft. Ideal für eine Fantasy-Literaturreihe. Die „Verwunschene Nacht ...“ des Museums Burg Linn haben Museumsleiterin Jennifer Morscheiser und der Krefelder Bestseller-Autor Bernhard Hennen 2019 initiiert. Jetzt wird sie fortgesetzt. In den kommenden Monaten werden die Stars der Szene wie Wolfgang Hohlbein sowie junge Autoren ihre Publikationen jeweils an einem Donnerstag vorstellen – teilweise mit zwei Autoren an einem Abend. Hennen moderiert die in NRW einzigartige Reihe, die sich ausschließlich dem Fantasy-Genre widmet.

Der Star der Szene wird am 5. August auf Burg Linn erwartet: Der 1953 in Weimar geborene Wolfgang Hohlbein ist der meistgelesene und erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor mit einer Gesamtauflage von 44 Millionen Büchern. Er wuchs in Meerbusch-Osterath auf und lebt mit seiner Familie am Niederrhein.

Der erste Gewinner des „Krefelder Preises für Fantastische Literatur“ wird am 26. August ausgezeichnet: Thilo Corzilius für seinen Roman „Diebe der Nacht“. Der Autor wird die Trophäe in Form eines Pentagondodekaeders auf der Burg Linn entgegennehmen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird 2021 erstmals vergeben. Mit der Stiftung des neuen Preises möchte die Stadt Krefeld hochwertige Geschichten aus der Fantastik für eine breitere Öffentlichkeit entdecken und vor allem Kinder und Jugendliche für Literatur begeistern.

Die Termine auf einen Blick:

5. August Wolfgang Hohlbein

12. August Jacqueline Montemurri und Friedhelm Schneidewind

26. August Thilo Corzilius

2. September Akram EI-Bahai

16. September Ju Honisch

7. Oktober Christine E. Bernhard und Timo Leibig

21. Oktober Nina Blazon

4. November Bernhard Hennen und Robert Corvus

2. Dezember Christian von Aster und Garsten Steenbergen

6. Januar Mira Valentin, Sam Feuerbach und Greg Walters

3. Februar Nina und Stephan Bellem