Krefeld Die Burg Linn ist der beste Ort für Fantastische Literatur. Bernhard Hennen präsentiert dort sein neuestes Werk. Es ist ab Montag, 21. Juni, im Buchhandel.

Die „Phantastischen Lesungen“ starten wieder in der Burg Linn , der besten Kulisse für fantastische Literatur, die Krefeld zu bieten hat. Am Donnerstag, 1. Juli, beginnt mit Sameena Jehanzeb die erste von einem Dutzend „Verwunschener Nächte“.

„Bei Sameena Jehanzeb wird man in die Welt um 2035 hineingesogen“, sagt Morscheiser über die Autorin aus Bonn und lobt besonders den Umgang mit der Geschlechterfrage als unkompliziert. Der zweite Gast ist Wolfgang Hohlbein aus Neuss, der Star der Szene. „Der Großmeister, am längsten erfolgreich, kommt mit seinem neuen Buch“, sagt Hennen. (Donnerstag, 5. August).

Jacqueline Montemuri und Friedhelm Schneidewind begeben sich am 12. August in den „fantastischen Orient“, angelehnt an Karl May. 14 Tage später liest Thilo Corzilius. Der Essener Pfarrer ist der erste Fantasy-Preisträger. Er erhält seine Auszeichnung zwei Tage später, auch auf der Burg. (Lesung 26. August).

Am 2. September kommt Akram El-Bahai. „Niemand kann den orientalischen Zauber so rüberbringen wie er“, sagt Hennen. Der Abend richtet sich ausdrücklich auch an Kinder und Jugendliche. Ju Honisch liest am 16. September. Christine E. Bernhard und Timo Leibig sind am 7. Oktober auf der Burg. „Sie entdecken neue Welten mit anspruchsvollen Themen“, sagt Morscheiser. Nina Blazon kommt am 21. Oktober.