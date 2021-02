Krefelder Aktion : Ein Comic-Buch für den Schutz des Wassers

Krefeld Mit einem Mitmachheft wollen das Werkhaus und der Comic-Zeichner Jari Banas für die wichtige Ressource sensibilisieren: ein unterhaltsames Büchlein mit tiefem Hintergrund

„Die ganze Welt redet derzeit von Corona – dabei ist Wasser das global sehr viel wichtigere Thema”, sagt Jari Banas. Der Krefelder Comiczeichner, der seit 1970, als er zum Studium her zog, in der Seidenstadt lebt, hat sich von jeher verschiedener Umweltthemen angenommen. Aktuell erstellte er in Zusammenarbeit mit dem Werkhaus ein Buch unter dem Titel „Mitmachheft für den guten Umgang mit Wasser”. Es ist ein 44 Seiten starkes Büchlein, das vor allem, aber nicht nur, Kinder ansprechen soll. Es solle Informationen liefern, aber auch Spaß vermitteln und „erst zum mitdenken und dann zum mitmachen anregen”, erläutert Banas.

Hintergrund des Projekts ist die „Agenda 2030” der Vereinten Nationen. „Darin werden 17 Ziele der Nachhaltigkeit genannt. Diese reichen von sozialen Themen über Umweltschutz bis hin zum Thema Wasser, das in gleich drei Punkten aufgegriffen wird”, erläutert Werkhaus-Mitarbeiter und einer der Projekt-Initiatoren Harry von Bargen. „Die UN gehen davon aus, dass bis zu 45 Prozent des weltweiten Brutto-Inlandsprodukts (87,55 Billionen US-Dollar) und 40 Prozent der Getreideerträge bis zum Jahr 2050 aufgrund von Wasserknappheit bedroht sind. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. 4,3 Milliarden fehlen sanitäre Einrichtungen. Diese Probleme zu beheben würde rund 2,2 Billionen Euro kosten. Das sind knapp mehr als die Ausgaben eines Jahres für Rüstung in der Welt”, erläutert er weiter.

Tiere in Düsseldorf : Die wilden Katzen in Gerresheim

So funktioniert das Impfzentrum in Krefeld

Beginn am kommenden Montag : So funktioniert das Impfzentrum in Krefeld

Erhältlich sind die Büchlein am Werkhaus. Sie können auch unter info@werkhaus.de per Email bestellt werden. Die Schutzgebühr von zwei Euro soll die Kosten decken. Gewinne gehen in voller Höhe in das Projekt Initiative 3333 Bäume, die eben diese Zahl Bäume in Krefeld anpflanzen will.