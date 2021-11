Preisverleihung des DJK Adler Königshof : Theaterspatzen jubeln über Förderpreis

Krefeld Die Kinder-Musiktheatergruppe wird vom Verein DJK Adler Königshof ausgezeichnet. Für die Preisverleihung am 26. November proben die Spatzen „Mary Poppins“. Neue Spatzen werden gerne aufgenommen

Seit vielen Jahren betreut Susanne Seefing die Musiktheatergruppe für Kinder und Jugendliche. In zahlreichen Produktionen haben sie schon auf der Bühne gestanden, nicht nur bei Kinderaufführungen. Im „Rosenkavalier“ hatten sie wichtige Rollen, und natürlich in Hänsel und Gretel. „Gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit, in der unsere Spatzen lange nicht proben konnten, freut es mich umso mehr, dass wir diesen wichtigen Förderpreis bekommen“, sagt die Sängerin.