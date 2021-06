Krefelder Museen : Das Smartphone erklärt die Kunst

Krefeld Mit neuen Mediaguides können Besucher die Museen Haus Esters und Haus Lange auf eigene Faust erkunden - ohne Hinweise auf Architektur, Künstler und Besonderheiten zu verpassen. Wir haben den Praxistest gemacht.

Die Museen Haus Esters und Haus Lange sind in zweifacher Hinsicht besuchenswert. Einerseits dienen sie als Ausstellungsfläche für Kunstwerke und Ausstellungen, andererseits sind sie aber auch selbst Kunst - Zeugnisse des Bauhausarchitekten Ludwig Mies van der Rohe. „Wir haben generell zwei Arten von Besuchern, diejenigen, die die Kunst sehen wollen, die ausgestellt wird, aber auch die, die die Gebäude bestaunen. So sind beispielsweise regelmäßig Gruppen von Architekturstudenten hier, um die Bauhaus-Architektur selbst in Augenschein zu nehmen“, erläutert Katja Baudin, Leiterin der Kunstmuseen Krefeld.