Atelierrundgang in Krefeld : Südgang feiert das 30+1-Jubiläum

Atelierrundgang in Krefeld

Krefeld Weg vom traditionellen Novembertermin: Am Sonntag, 3. Oktober, öffnen 19 Ateliers ihre Türen für den Südgang. Einiges ist diesmal anders. Auch die Kunstwerkstätten von zwei verstorbenen Mitgliedern sind zu besuchen.

Wenn Traditionen plötzlich auf geweicht werden, dann ist Corona im Spiel. Auch die Überlegungen der Kreativen im Verein Südgang kreisten um die Fragen: Können wir es wagen? Und: Wenn nicht jetzt, wann dann? „Wir hatten Sorge vor einem neuen Lockdown oder schlechteren Bedingungen im November“, sagt Erika Schlee, Vorsitzende des Südgangs. Aber der Verein feiert 30-jähriges Bestehen, das sollte nicht länger in der Warteschleife verharren. Genau gezählt ist es das Jubiläum 30+1. Also zog man die gelernten Novembertermine vor: Am Sonntag, 3. Oktober, öffnen 19 Ateliers.