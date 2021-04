Hochschule in Krefeld : Jubiläumsdiskussion über das Schlechte im Design

Hochschule in Krefeld

Krefeld Zum 75. Mal lädt der Design-Professor Erik Schmid einen Experten zur Design Discussion ein. Mit dem Werber Professor Bernd Grellmann spricht er darüber, wann ein Design schlecht ist.

Über Geschmack lässt sich streiten, sagt der Volksmund. Über gutes und schlechtes Design lässt sich zumindest manches anregende Streitgespräch führen. Das hat Professor Erik Schmid vom Fachbereich Design an der Hochschule Niederrhein dazu bewogen, die „Design Discussion“ ins Leben zu rufen. Seit 16 Jahren gibt es die regelmäßgen Treffen mit Experten aus verschiedenen Gebieten zu ästhetischen Themen. Jetzt steht ein Jubiläum an. Zum 75. Mal diskutiert Schmid am Donnerstag, 15. April, 20 Uhr, über Aspekte des Designs. Um die Frage, ob schlechtes Design misslungen ist, geht es diesmal.