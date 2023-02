“Der Junge mit dem Koffer“ feiert Premiere im Kresch Eine Geschichte voller Geschichten

Mit einem großen Erfolg und einem Abschied – zumindest vorerst – endete dieser Abend in Krefeld: Die Zuschauer spendeten Helmut Wenderoths Inszenierung des englischen Stückes „Der Junge mit dem Koffer“ bei der Premiere am Wochenende sehr viel Applaus. Diese Premiere war vor allem deshalb etwas Besonderes, weil Wenderoth sich damit nach vielen Jahren Kresch (Krefelder Kinder und Jugendtheater) in den Ruhestand verabschiedete. Allerdings, so gab es Intendantin Isolde Wabra den Zuschauern und Fans mit auf den Weg: „Helmut Wenderoth bleibt uns als Gast erhalten.“