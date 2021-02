Theater Krefeld : Trauer um Theatermann Martin Siebold

Krefeld Mit seiner freundlichen, verbindlichen Art und seiner Kompetenz war Martin Siebold fast zehn Jahre lang beliebter Vermittler zwischen Theaterbühne und Publikum.

(ped) Er hatte das Theater-Gen und einen unerschöpflichen Fundus an guter Laune. Mit großer Leidenschaft sah er sich als Vermittler zwischen Publikum und Künstlern. Martin Siebold war in der Intendanz von Jens Pesel zehn Jahre lang zunächst als Dramaturg, später als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit am Theater Krefeld und Mönchengladbach tätig. Seine Kompetenz und gewinnende Art wurden mit einem RP-Theater-Ehrenoscar gewürdigt. Am Sonntag ist er nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 55 Jahre alt.