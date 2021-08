Alte Brotfabrik Krefeld : Von Fo bis Zille: Theater hintenlinks öffnet für einen Tag

Das Seifenblasen Figurentheater zeigt „Die sieben Geißlein“ frei nach Grimm. Foto: Figurentheater Seifenblasen

Krefeld Wenigstens einmal in dieser Spielzeit wollen Anuschka und Peter Gutowski ihr kleines Theater öffnen - mit politischem Theater und Milljöh-Unterhaltung, Märchen und Musik. Die kommende Spielzeit macht ihnen Sorgen, weil sie durchs Förderraster fallen.

Es ist die kürzeste Spielzeit in der Geschichte der kleinen Bühne: Das Theater hintenlinks, das nach dem strikten Lockdown mit mobilen Produktionen open air unterwegs ist, öffnet für einen einzigen Tag - dafür mit voller Bandbreite: Am Sonntag, 15. August, präsentieren Anuschka und Peter Gutowski in der ehemaligen Brotfabrik an der Ritterstraße eine Matineé, ein Kindertheater und ein Abendprogramm.

„Wir öffnen unser kleines Theater nur ausnahmsweise“, sagt Geschäftsführerin Anuschka Gutowski. Die kleine Bühne blickt sorgenvoll in die nächste Spielzeit. „Der Kulturfonds der Stadt ist auf neue Projekte ausgelegt. Da fallen wir durchs Raster. Wir können kein Geld beantragen, weil wir damit laufende Kosten decken müssten. Das gefährdet unseren Spielplan für das kommende Jahr“, sagt der künstlerische Leiter Peter Gutowski.

Das Programm am Sonntag: Um 12 Uhr geht es los mit Dario Fo. Das THL zeigt den politischen Monolog „Die Geburt des Spielmanns“, der den Machtkampf zwischen einem Landarbeiter, der kargen Boden fruchtbar gemacht hat, und dem Padrone, der ihm das wertvoll gewordene Land abspenstig machen will. Drei merkwürdige Gestalten greifen in die Geschichte ein. Eine sieht aus wie Jesus.

Das Figurentheater Seifenblasen unterhält Märchenfans ab drei Jahre am Nachmittag mit „Die sieben Geißlein“ - frei nach den Brüdern Grimm. Mit drolligen Puppen erzählt das Meerbuscher Ensemble das Abenteuer von den übermütigen Tierkindern und dem Wolf. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Abendvorstellung startet um 17 Uhr. In „Pinselheinrich“ lassen ein Leierkastenmann, sein blinder Freund und das leichte Mädchen Olga das Milljöh des Berliner Zeichners Heinrich Zille aufleben - mit Drehorgel, Berliner Gassenhauern und blutrünstigen Moritaten.

Am Abend spielt die Band The Perhaps – bei gutem Wetter im Hof der Im Brahm Brotfabrik. Die Band will ab 18 Uhr ihr neues Album „Colours and Music“ vorstellen. Bei schlechtem Wetter spielt die Musik auf der Bühne im Hinterhoftheater.

Der Theatersonntag ist ein Äquivalent zu den Sommerfesten, mit denen sich das THL üblicherweise in die Theaterferien verabschiedet. „Wir bieten dem Publikum auch einen Verweilbereich zwischen den Veranstaltungen: Dort kann man lesen, Gesellschaftsspiele spielen und vieles mehr. Es gibt einige Überraschungen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt“, betont Anuschka Gutowski.