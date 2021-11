Covestro Symphoniker planen Konzert in Krefeld : Weihnachten mit Hänsel und Gretel

Covestro Symphoniker planen Konzert in Krefeld

Krefeld Die Covestro Symphoniker bereiten ihr „Classic goes Christmas“-Konzert vor. Engelbert Humperdincks Märchenoper spielt darin eine wichtige Rolle. Wie groß das Programm wird, entscheidet sich nach Pandemie-Lage erst kurzfristig.

Die Situation ist eigentlich grauenerregend. Zwei Kinder, von den eigenen Eltern im Wald ausgesetzt - hungrig und müde. Mit einem der rührendsten Duette der Opernliteratur singen sie sich in den Schlaf: 14 Engel stellen sich Hänsel und Gretel vor, die sie behüten. Der Abendsegen aus Engelbert Humperdinks berühmter Märchenoper ist Klang gewordenes Urvertrauen. Beim Weihnachtskonzert der Covestro Symphoniker am ersten Advent steht er auf dem Programm.

Im 19. Jahrhundert konnte die Kunst gar nicht genug Engel bemühen. Deshalb hat der Komponist Engelbert Humperdinck in seinem 1893 uraufgeführten Werk überhaupt nicht hochgestapelt mit den 14 Schutzwesen. Er hat dabei zunächst auch gar nicht an die große Opernbühne gedacht. Das Märchen sollte eigentlich als Singspiel im Familienkreis der Humperdincks aufgeführt werden. Doch das Ergebnis war zu schade nur für einen sehr kleinen Kreis, dachte sich der Urheber. Und er hatte Recht. Seit der Uraufführung in Weimar ist die Märchenoper ein Dauerbrenner auf den vorweihnachtlichen Theaterbühnen.