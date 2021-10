Literaturpreisträger in Krefeld : Ein Autor erinnert an die Anti-Atomkraft-Bewegung der 70er

Krefeld Christoph Peters war 1999 zum ersten Mal Gast des Anderen Buchladens. Nun hat er im Theater aus seinem „Dorfroman“ von 2020 gelesen. Zu Krefeld hat er eine besondere Beziehung.

Peters hat am Tag vor der Lesung im Theater seinen 55. Geburtstag gefeiert – bei seiner Familie in Kalkar. Der Niederrhein war Thema seines ersten Romans „Stadt Land Fluss“, und um die dörfliche Gemeinschaft geht es auch in seinem jüngsten Roman. Hier kommt allerdings ein wichtiger Aspekt hinzu: „Irgendwann muss ich mit diesem Atomkraftwerk noch etwas machen“, hatte Peters sich gedacht. Denn im Ort seiner Geburt, Kindheit und Jugend sollte der Schnelle Brüter Kalkar gebaut werden und in Betrieb gehen. Gebaut wurde er, ging aber nie ans Netz und verwandelte sich in das „Kernwasserwunderland“. Peters erzählt im Roman persönlich und soziologisch über die Verwerfungen der 70er Jahre – „Aus ‚Stadt Land Fluss’ habe ich das alles rausretouschiert“, sagt er.