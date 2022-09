Ein Clou für Krefeld : Blind Date mit einer Buchpreis-Kandidatin

Kluge Autorin und Vorleserin mit sehr angenehmer Stimme: Daniela Dröscher steht mit „Lügen meiner Mutter“ auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. In Krefeld las sie daraus. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Es war höchste Geheimhaltungsstufe. Niemand wusste, wer kommen würde. Krefeld gehört zu den auserwählten Städten, die eine Lesung mit Nominierten von der Longlist für den Deutschen Buchpreis bekommen haben.

Von Christina Schulte

Dass ein Blind Date einen großartigen Abend bescheren kann, bewies jetzt die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Die 45-Jährige las in der Mediothek aus ihrem just erschienenen Roman „Lügen über meine Mutter“, der auf der 20 Bücher umfassenden Longlist zum Deutschen Buchpreis steht. Der Clou: Niemand im Publikum hat vorher gewusst, wer kommt.

Mediotheksleiterin Evelyn Buchholtz war begeistert: „Das ist mein erstes Blind Date.“ Der Kooperationspartner Anderer Buchladen habe intensiv darum geworben, eine der zehn möglichen geheimnisvollen Verabredungen in die Stadt zu holen und einen großen Erfolg für Krefeld erzielt. Daniela Dröscher also las im Studio der Mediothek. Das sehr interessierte Publikum nutzte auch reichlich die Gelegenheit zum Austausch mit der liebenswürdigen Autorin und machte den Raum zu einem Salon.

info Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels verleiht seit 2005 jährlich den Deutschen Buchpreis. 20 Autoren stehen auf der Longlist. Am 20. September wird die Shortlist mit sechs Namen verkündet. Der Preisträger wird auf der Frankfurter Buchmesse am 17. Oktober benannt. Daniela Dröscher, „Lügen über meine Mutter“, 24 Euro.

Maike Engelen vom Anderen Buchladen moderierte den Abend und berichtete zunächst über die Vita der Autorin. Daniela Dröscher wurde 1977 in München geboren, wuchs „am Fuße des Hunsrück“ auf, promovierte in Medienwissenschaften, lebt mit ihrer Familie (zwei Teenager-Töchter) in Berlin und erhielt schon zahlreiche Preise und Ehrungen. Sie ist auch Ministerin in einem Berliner Kollektiv, dem „Ministerium für Mitgefühl“.

Mit der Lesung aus dem Anfang des Romans nimmt Daniela Dröscher ihre Zuhörer direkt hinein in ein ländliches Leben im Hunsrück. Wichtige Motive werden gleich angesprochen: „Meine Mutter passt in keinen Sarg. Sie ist zu dick, sagt sie. Nach ihrem Tod soll die Asche nicht in einer Urne aufbewahrt werden, sondern einfach über das offene Wasser zerstreut.“ Da ist das große Problem mit dem Gewicht – im weiteren stellt sich heraus, dass es mehr das Problem des Vaters als das der Mutter ist. Für ihn nämlich ist das perfekte Äußere wichtig für den eigenen Erfolg.

„Das Gewicht der Mutter ist eine fixe Idee des Vaters in einer körperfeindlichen Zeit“, sagt Dröscher. Denn Schönheit bedeute Orientierung und damit Sicherheit. Für einen sozialen Aufsteiger wie den Vater äußerst wichtig. Außerdem kann er das Gewicht seiner Frau für alle Mängel im eigenen Leben verantwortlich machen. „Es geht darum zu verstehen, warum einer so handelt, wie er handelt“, sagt Dröscher über ihre Figuren. Sie hat auch szenisches Schreiben studiert und eine Regel daraus auf ihren Roman übertragen: „Jede gute Figur besteht aus sieben echten Menschen.“ Und diese haben dann ihr „berühmtes Eigenleben“: „Wenn man Figuren schreibt, die machen dann auf einmal so Sachen“, berichtet Daniela Dröscher, leicht verwundert, leicht amüsiert.

Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive eines Kindes. Die Tochter beobachtet, verhält sich und beschreibt in der kindgemäßen schlichten Sprache: „Das Kind ist ein unzuverlässiger Erzähler, da es einiges nicht versteht“, sagt die Autorin, „das war für mich die einzig mögliche Perspektive.“ Diesen Blickwinkel gebe es häufig in der französischen Literatur, die sie sehr schätzt.

Und um nochmal auf das Körpergewicht zurückzukommen: „Im ganzen Roman ist kein Kilogramm angegeben“, sagt Dröscher. Die vielen Anfragen von Journalisten nach einem Foto ihrer eigenen Mutter hat sie abgeschmettert: „Das gibt es nicht!“

Ihre Mutter mag das Buch sehr und beide Frauen haben sich sehr einverstanden erklärt mit der Analyse von Elke Heidenreich: „Das ist eine Liebeserklärung an die Mutter.“