Konzertreihe in Krefeld : Drei Komponisten im Auftrag der Psalmen

Thomas Blomenkamp Foto: Thomas Bujack

Krefeld Die Kirchenmusik in St. Augustinus steht in diesem Jahr unter dem Thema Psalmen. Drei Komponisten haben den Auftrag zur Neuvertonung der Texte aus dem Alten Testament. Wie zeitgemäß die sind? „Die Menschen lügen. Alle!“ heißt es etwa in Psalm 116.