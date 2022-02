Konzert in Krefeld : Große Stunde über den beklemmend aktuellen Psalm 116

Christoph Scholz begleitete das Konzert an der Truhenorgel Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Psalmentext fängt Gefühle ein, die Menschen in der Pandemie erfahren: von Not und tiefer Verzweiflung über die Hoffnung in Gott und die Rettung. Die musikalische Gestaltung in der Schutzengelkirche bewegte das Publikum.

Von Heide Oehmen

Der Psalm 116, der von durchlebter Not, von Hinwendung zu Gott mit Bitte um Rettung, von erfahrener Hilfe und schließlich von dankerfülltem Gotteslob handelt, war für Christoph Scholz die Richtschnur für das erste Konzert der Psalmenreihe in der Schutzengelkirche. Hierin sieht der Kantor Bezüge zu unserer pandemiebelasteten Zeit.

Im geschmackvoll ausgeleuchteten Altarraum stimmen die fünf Vokalsolisten (Sopranistin Marina Schuchert, Dorothee Wohlgemuth, Mezzosopran, Christine Wehler, Alt, Leonhard Reso, Tenor und Martin Wistinghausen, Bass) sehr lebendig und in untadeliger Homogenität eine erste Fassung des 116. Psalms an - „Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen höret“ von Johann Hermann Schein (1586-1630). Sorgfältig und einfühlsam begleitet werden sie – auch bei den weiteren Vorträgen - von Susanne Herre, Theorbe, Nathan Bontrager, Gambe, und Christoph Scholz, der von der Truhenorgel aus mit sparsamer Zeichengebung leitet.

Auszüge aus dem Psalm erklingen später in einer Version von Johann Vierdanck (1605-1646), denen Marina Schuchert und Dorothee Wohlgemuth eine ausgeglichene und erfrischende Ausdeutung schenken. Die „Kleinen Geistlichen Konzerte“ von Heinrich Schütz (1585-1672) erweisen sich als stimmige Ergänzungen. Leonardo Reso fleht mit helltimbriertem und doch rundem Tenor „Eile, mich, Herr zu erretten“ und verkündet, spürbar getröstet, „O süßer, o freundlicher, o gütiger Herr Jesu Christe“. Marina Schuchert beteuert mit leuchtendem Sopran „Ich will den Herren loben allezeit“, und Dorothee Wohlgemuth ermuntert voller Strahlkraft „Bringt her dem Herren Ehre seines Namens“. Lodovico Viadanas(1560-1645) „An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten“ erfährt durch Martin Wistinghausens profunden Bass eine angemessen ernste Wiedergabe.