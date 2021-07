Ferienworkshop in Krefeld : „Land Art“ rund um Fundstücke aus der Natur

Die Zeichnung und Struktur der Blätter sind schon ein Naturkunstwerk: Lungenkraut im Botanischen Garten. Foto: Bettina van Mierlo

Krefeld Im Botanischen Garten können sich in den Ferien Zehn- bis 14-Jährige zur Kunst inspirieren lassen. Die Natur wird zum Farbkasten - und am Ende steht eine Ausstellung. So kann man mitmachen.

(ped) Kunst und Natur haben allerhand gemeinsam. Oft dienen Flora und Fauna, das Spiel des Sonnenlichts mit dem Schatten, der Kreislauf vom Werden und Vergehen den Künstlern als Inspirationsquelle. Das können Zehn- bis 14-Jähre in den Ferien beim Kulturrucksack-Projekt „Land-Art“ im Botanischen Garten selbst erleben. Von Montag, 2., bis Donnerstag, 5. August, jeweils von 13 bis 17 Uhr, können sie bei dem Angebot ihre natürliche Umgebung vor Ort in der Stadt etwas genauer betrachten und den Botanischen Garten als einen besonderen Naturraum mit fantastischen Kunstformen der Natur entdecken.

Zwischen Blumenbeet und Blätterdach lassen sich die Kinder und Jugendlichen von den Farben, Formen und Strukturen der Botanik zu eigenen Ideen inspirieren. Die Natur selbst wird zum Farbkasten und Materialfundus des künstlerischen Schaffens: Blüten und Blätter, Samen und Früchte, Äste und Wurzeln, Steine und Erden, Licht und Schatten, Wege und Beete, Bäume und Blumen. Es entstehen Kunstwerke, die draußen im Garten am jeweiligen Ort verbleiben. Vergängliche Naturkunst, die in Fotos und selbst gestalteten Landart-Fotobüchern dokumentiert und präsentiert wird.

Zum Kunstprojekt können gerne Natur-Fundstücke, Kieselsteine, Schwemmhölzer, Astgabeln, Stöcke, Zapfen, Früchte, Federn, Laubstreu, Holzscheiben, mitgebracht werden. Darauf weisen die Veranstalter ausdrücklich hin. Die Kunstwerke werden auch präsentiert. Zur Finissage am 5. August sind von 17 bis 18 Uhr die Familien und Freunde der Projektteilnehmenden eingeladen.