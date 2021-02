Regionalwettbewerb in Krefeld : Jugend musiziert im Video

Krefeld Der Regionalwettbewerb läuft in diesem Jahr anders und später. Die Älteren überspringen die Regionalebene und gehen sofort zum Landeswettbewerb. Ralph Schürmann sieht darin auch eine Chance.

(ped) Sie bereiten sich meist ein ganzes Jahr lang vor, üben und stehen dann Lampenfieber aus: Für junge Menschen, die Musik machen, ist der Wettbewerb „Jugend musiziert“ oft ein Ziel, das sie motiviert. In Corona-Zeiten ist das nicht anders. Aber der Wettbewerb wird in diesem Jahr nicht in gewohnter Form laufen. Ralph Schürmanns ist Leiter der Krefelder Musikschule und Vorsitzender des Regionalausschusses „Jugend musiziert“. Die vergangen Wochen haben die Organisatoren mit dem Jonglieren von Ideen, Modellen und Wägbarkeiten verbracht. Jetzt stehen die neuen Modalitäten fest. Die gute Nachricht: Der Wettbewerb wird verschoben und verändert, aber nicht ausgesetzt.

„Wir sind froh, dass nun eine für NRW einheitliche Lösung gefunden ist“, sagt Schürmanns. „Die Entscheidung wurde getragen von dem Willen, eine Absage des Wettbewerbes unbedingt zu vermeiden. Diese hätte sicher für große Enttäuschung bei all denen gesorgt, die schon sehr viel Zeit und Mühe unter anderem auch in die sehr kreative Weiterentwicklung digitaler Lehr- und Lernmethoden investiert haben.“

Die neue Form, die für 2021 in ganz Nordrhein-Westfalen gilt, läuft nach drei Regeln: Die Regionalwettbewerbe werden in diesem Jahr nur für die Altersgruppen I und II ausgetragen. Wer in den Altersgruppen III bis VII angemeldet ist, erhält die Möglichkeit, direkt am Landeswettbewerb NRW teilzunehmen, der als Video-Wettbewerb am 12. März beginnt. Und drittens: Für die Altersgruppe II findet ein gesonderter Landeswettbewerb im Mai statt.