Gedenkwoche in Krefeld Tagebuch sucht Anne Frank

„Liebe Kitty“: Milliarden Menschen weltweit kennen dieses fiktive Mädchen. Es ist die imaginäre Freundin, die Anne Frank in ihrem Tagebuch anspricht. Die Aufzeichnungen aus den Jahren 1942 bis 1944 kennt die Welt, ebenso das bewegende Schicksal des jüdischen Mädchens, das zum Symbol für Millionen von Jüdinnen und Juden wurde, die Opfer der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten waren. Am 12. Juni 1929 ist Anne Frank in Frankfurt am Main geboren worden. Dieser Tag gibt seit Jahren als Anne-Frank-Tag Anlass für Erinnerungen und Aktionen gegen Antisemitismus und Rassismus. In Krefeld wird aus dem jährlichen Gedenktag auf Initiative des Fachbereichs Migration und Integration eine „Anne-Frank-Woche“.