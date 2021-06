Niederrheinisches Literaturhaus Krefeld : „Sündenkind Christa“ begeistert Publikum

Mechtild Borrmann las aus ihrem frisch erschienenen Erzählungsband Foto: Droemer Knaurr Verlag/Annika_Ettrich

Krefeld Zum Auftakt der Literaturhaus-Reihe las Mechtild Borrmann aus ihrem neu erschienenen Erzählungsband „Glück hat einen langsamen Takt“. Und sie verriet, woran sie denkt, wenn sie die Augen schließt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Schulte

Wenn Mechtild Borrmann mit einem Roman beginnt, ist alles genau durchgeplant. „Und spätestens ab Kapitel drei wird es anders – die Figuren spielen nicht mehr mit“, sagt die Autorin. Zu einer Premierenlesung mit ihr haben Thomas Hoeps, Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses, und Volontärin Marlene Jäger eingeladen. Mechtild Borrmann las aus ihrem im Frühjahr erschienenen Erzählungsband „Glück hat einen langsamen Takt“. Zu danken ist die neue Reihe dem Programm Neustart Kultur, einer Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Hoeps für das Literaturhaus eingeworben hat.

Der ursprünglich für den Garten des Literaturhauses geplante Abend war in die Mediothek verlegt worden. So konnten sogar gut 20 Zuhörer lauschen, Fragen stellen und ihren eigenen Eindruck mitteilen.

Mechtild Borrmann wurde 1960 in Köln geboren, wuchs in Kleve auf und lebt in Bielefeld. Man lese in Lebensläufen die erstaunlichsten Dinge, sagte Hoeps, „und meistens stimmen sie“. Über Borrmann berichtete er von acht Romanen, klassischen Krimis und Erzählungen seit 2006. Am Büchertisch des Anderen Buchladens konnten sie erworben werden. Beruflich hat Borrmann sich als äußerst vielseitig erwiesen: Erzieherin, Gestalttherapeutin, Pädagogin, Choreografin und Mitarbeit in Wohlfahrtsorganisationen sind einige ihrer Stationen. Fünf Jahre lang hat sie ein Lokal in Bielefeld geführt; ihr Ausscheiden bedauern die Stammgäste immer noch, sagte Hoeps.

In Krefeld las Borrmann ihre Erzählung „Das vierte Gebot“. Eine beklemmende Geschichte zu den Lebensbedingungen in einer katholisch geprägten ländlichen Gesellschaft in den 1950er Jahren. Eine Frau erzählt in der Ich-Form von einem Verhör. Sie soll Auskunft geben zum Geschehen am Weihnachtstag. Dabei geht sie in ihren Erinnerungen weit zurück und berichtet dem Zuhörer von Ausgrenzung und Bigotterie, von einer abweisenden Mutter, von einer bösen Großmutter. Am Ende ändert das „Sündenkind“ Christa etwas und der Zuhörer fragt sich fast bis zum Schluss, was denn nun eigentlich geschehen sei. „Immer denkt man: Dann ist es besser. Ist es aber nicht“, sagt Ich-Erzählerin Christa.

Am Spannungsbogen der Geschichte lässt sich deutlich die Krimiautorin erkennen, am Setting ihre Herkunft vom Niederrhein. „Wenn ich meine Augen schließe und mir eine Landschaft vorstelle, dann ist das immer der Niederrhein“, sagt die Autorin. Die Zuhörer nutzten die Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen und erfuhren einiges über deren Arbeitsweise. Bei Romanen recherchiert sie ein Jahr und entwickelt den Plot, das zweite Jahr schreibt sie. Für alle Figuren schreibt sie einen Lebenslauf und legt die Inhalte der einzelnen Kapitel fest. Charaktere in Kurzgeschichten entwickelt sie oft aus solchen, die aus Romanen herausgeflogen sind. „Meine Bücher bestehen aus Streichen“, sagt Borrmann, „das ist das Wichtigste.“ Am Stehpult trug die Autorin sehr gekonnt noch zwei weitere Geschichten vor, die sich wieder durch Dichte auszeichnen und menschliche Probleme behandeln.