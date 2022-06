Kunst im Wohnzimmer : Artothek verleiht Werke der Künstlerin Christiane Behr

Die neuen Arbeiten von Christiane Behr sind leichter, aber nicht weniger Vielschichtig als ihre älteren, sagt sie. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Insgesamt vier jeweils 30 mal 30 große Kunstwerke stehen zur Auswahl – für zehn Euro das Stück im Monat lassen sich die Werke auch von Privatpersonen mieten.

In der neuen Reihe „Bildertausch“ in der Artothek hat die Mönchengladbacher Künstlerin Christiane Behr ältere Arbeiten durch vier ganz aktuelle ersetzt. So haben nun die Nutzer der „Bilderausleihe“ die Möglichkeit, sich eines oder zwei oder sogar alle vier für drei Monate in ihre eigenen vier Wände zu holen. Christiane Behrs 30 mal 30 großen Bilder gehören in ihre Reihe „Schein und Sein“, mit der sie vor sechs Jahren begonnen hat.

Große Formate sind damals entstanden, schwere Arbeiten, die sie Schicht um Schicht aufgebaut hat mit Wachs und Harz: „Die sind manchmal bis zu 140 Kilo schwer“, sagt Christiane Behr, „ich habe immer Dinge mit hineingegossen.“ Und zwar Dinge wie Materialreste oder Kunststoffabfälle: „Der Umweltgedanke spielt immer eine Rolle“, sagt sie. Wichtig ist der Künstlerin immer die Frage: „Was sehe ich?“ und „Wie tief kann ich hineinblicken?“ Sie hat die Erfahrung gemacht, dass die Betrachter ihrer Arbeiten je etwas anderes erkennen: „Die Menschen sehen unterschiedliche Dinge“, erklärt die Künstlerin.

Info Die Artothek der Gemeinschaft Krefelder Künstler besteht seit 31 Jahren. Sie ist montags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet, außer an Feiertagen. 2019 wurden 472 Arbeiten von 144 Künstlern an Interessierte ausgeliehen. Die nächste Ausstellung der GKK heißt „Blick nach Vorn“ und wird am Freitag, 24. Juni um 20 Uhr eröffnet.

Zu Beginn der Corona-Zeit hat Christiane Behr sich leichteren Arbeiten zugewandt. Sie hat nur noch Material verwendet, das sich in ihrem Atelier befindet und in diesem Jahr aus Japanpapier, Harz, Wachs, Pigmenten „Ein Hauch von Nichts“ gestaltet. Und so sind ihre vier Quadrate in großer Vielschichtigkeit durchaus als Stellvertreter ihrer großen, schweren Arbeiten zu sehen.

Behrs Spiel mit dem Material verwandelt die Dinge: Sie taucht weiches Seidenpapier oder schweres Japanpapier in Wachs oder bestreicht es mit Harz. Dadurch gewinnt es Festigkeit, die sich über die Weichheit legt. Darüber schichtet sie wieder anderes Papier oder Wachsreste in organischer Form oder Pigmenttropfen in Orange oder einfach Schattierungen von Weiß. Durch die Schichtung entwickeln ihre Arbeiten eine anziehende Kraft: Man möchte mit den Blicken bis auf die unterste Lage durchdringen, die Collage in ihren Einzelheiten und in ihrer Gesamtwirkung erfassen. Und genau wie die großen Arbeiten verändern sich diese kleineren mit dem Lichteinfall. Je nach Tageszeit und Helligkeit wandelt sich die Durchlässigkeit der Schichten.