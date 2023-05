In der Friedenskirche Krefeld Abschiedskonzert mit Händels Te Deum

Das große Magnificat von Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel hätte Klaus-Peter Pfeifer schon gefallen als prächtiger Schlusssatz seiner beruflichen Tätigkeit als Emmaus-Kanto. Doch das Konzert mit diesem Werk im vergangenen Herbst sollte nicht seine letzte Aufgabe sein. Weil es sich mit der Nachfolge verzögert hat, wurde sein Vertrag verlängert. Erst im Juni geht Pfeifer in den Ruhestand und übergibt seine Aufgabe an die Kempener Organistin Stefanie Hollinger. Zuvor wird ein zweites „Finale“ unter der Leitung von Pfeifer zu hören sein. Am Sonntag, 21. Mai, erklingen in der Friedenskirche am Luisenplatz klangvolle Werke dreier musikalischer Großmeister: Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händel. 100 Mitwirkende werden den Klangraum der Kirche füllen.