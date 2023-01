Kinderkonzert in Krefeld Kiko lernt den Bauplan fürs Orchester kennen

Ein Orchesterbauplan: Was soll das denn sein? Will Herr Engel etwa die Musiker mit Holz, Pappe und so nachbasteln? Aber schnell bemerkt Kiko, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Der Dirigent möchte dem Publikum einmal in Ruhe erklären, wie ein Orchester funktioniert: Warum gibt es eine feste Sitzordnung und es darf nicht jeder sitzen, wo er mag? Warum müssen vorab die Instrumente gestimmt werden? Wer gibt da den Ton an? Und vor allem: Warum ist der Dirigent so wichtig, der als Einziger kein Instrument spielt? Für die Beantwortung dieser Fragen hat er sich so manch spannendes Experiment ausgedacht. Da wird Kiko große Augen und Ohren machen.