Krefelder Kabarettpreis Die neue Krähe ist ein Ettl-Model

Die neue Krähe ist der „Stab-Krähe“ aus dem Krähen-Zaun von Georg Ettl am Kaiser-Wilhelm-Museum entlehnt. Krähen-Gründungsvater Jochen Butz hatte die Idee, sich an Renatae Ettl zu wenden, die Tochter des 2014 verstorbenen Künstlers, die dessen Atelier weiterführt. Sie „hat spontan ihre großzügige Unterstützung zugesichert“, so Schmitz. Die neue Krähe entstammt dem Entwurf von Georg Ettl, Renatae Ettl hat sie als Preisskulptur angepasst. Und sie wird auch persönlich die erste Trophäe an Matthias Richling überreichen.