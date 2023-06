Theater Krefeld Abschlussfeier mit einer Prise Shakespeare

Man muss kein Schelm sein, um dabei an Shakespeare zu denken: In Anlehnung an Hamlets berühmten Satz „to be or not to be“ umspielen die Mitglieder des Jungen Theaters „die Fragen: Wer bin ich, was möchte ich ausdrücken, wo will ich hin? In einer humorvollen, interdisziplinären Präsentation mit Sprache, Musik, Tanz und Gesang, voller Leichtigkeit und Witz“, teilt Operndirektor Andreas Wendholz mit. Der Schauspieler Bruno Winzen hat das Konzept für den Abend entworfen und gemeinsam mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern aus den unterschiedlichen Sparten erarbeitet. Das Bühnenbild stammt von Udo Hesse.