Konzerte in Krefeld : Jazzklub vergibt Carte blanche an junge Musiker

Krefeld Sie stehen am Anfang der Karriere und treffen nur für ein einziges Konzert zusammen. Das ist das Konzept der neuen Reihe. Am Sonntag gibt es ein Open Air mit Hendrik Eichler & Friends.

„Sein energetischer Stil ist geprägt von pulsierenden Klanglandschaften und der Erprobung der rhythmischen/klanglichen Möglichkeiten des Schlagzeugs durch Effekte“, teilt Jazzklub-Booker Rolf Sackers mit. Für Krefeld hat Eichler eine vielversprechende Truppe eingeladen: Thea Soti ist eine multimediale Künstlerin, die nicht nur mit ihrer Stimme experimentiert, sondern auch mit textbasierten Medien und Videokunst. Jonas Engel (Saxofon) kommt aus der Kreativszene Köln und Kopenhagen. Als Solist sowie mit senen Bands „Just Another Foundry“ und „Own Your Bones“ hat er mehrere Jazzpreise erhalten. Gitarrist Nikos Charalambous stammt aus Zypern und lebt nun in Den Haag. Er kommt auf der Suche nach dem eigene Klang von Rock und Metal zum Jazz. Louise van den Heuvel schloss 2019 ihr Bachelorstudium cum Laude in Jazzbassgitarre am Konservatorium Maastricht ab. Sie hat solo und mit Small Medium (2017) und Dishwasher (2021) den Maastricht Jazz Award geholt.