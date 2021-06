Open Air in Krefeld : Fußball und Konzert – Public Viewing mit dem Jazzklub

Open Air in Krefeld

Das Trio Darricourcq Hermia Ceccaldi hat eine neue CD aufgenommen, die in Krefeld vorgestellt wird Foto: Massimo Municchi

Krefeld Es gibt nur zwei Auftritte in Deutschland: Das französisch-belgische Trio Darricourcq Hermia Ceccaldi präsentiert seine neue CD live und als Livestream. Die deutsche Nationalelf stimmt auf das Konzert ein.

(ped) Schlagzeug, Saxofon und Cello - in dieser Besetzung werden Sylvain Darrifourcq, Manuel Hermia und Valentn Ceccaldi als eines der spannendsten Trios der französichen Jazzszene gefeiert. Für zwei Konzerte kommen die Musiker jetzt nach Deutschland: Eines ist das Open Air am Samstag, 19. Juni, 20 Uhr, vor dem Jazzkeller auf der Lohstraße (am Behnischhaus).