Auch 2023 organisiert der Jazzklub Krefeld wieder eine Reihe von Veranstaltungen. Wenn Jazzmusik auf Burg Linn ertönt

„Jazz an einem Sommerabend“ Den Auftakt macht die „Band Sisters in Jazz“, deren Name Programm ist: Die Band hat eine rein weibliche Besetzung, was im Jazz eher eine Seltenheit ist. Der Name erinnert an die amerikanischen Feministinnen der 1970er Jahre und ähnlich ist auch der Sound organisiert. Die Musikerinnen tragen alle gleichberechtigt zur Musik bei, ohne Leithammel, und lassen sich gegenseitig Raum für ihre Individualität. Da sie alle aus unterschiedlichen Ländern kommen, kann jede auf eine andere musikalische Prägung und folkloristische Einflüsse zurückgreifen. „Sisters in Jazz“ sind Teil eines europaweiten Netzwerks an Musikerinnen, die in immer anderen Konstellationen unter diesem Namen auftreten. Hier ist in der Tat kein Konzert wie das andere.