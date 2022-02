Konzert in Krefeld : Welttag des Jazz mit Klavierflüsterer Copland auf Burg Linn

Krefeld Zum International Jazz Day am 30. April hat der Jazzklub Krefeld ein Doppelkonzert mit Künstlern von Weltrang organisiert. Am 1. März startet der Vorverkauf.

Komponist und Pianist Marc Copland (geboren 1948 in Philadelphia) ist seit Mitte der 1970er Jahre eine Größe in der Jazzwelt. Warum das so ist, zeigt schon sein Spitzname „Der Klavierflüsterer“. Copland steht für reichhaltige harmonische Technik und kristallinen Klang, sagt Jazzklub-Booker Rolf Sackers. „Copland hat als Leader mehr als 40 von der Kritik gefeierte Alben herausgebracht. Seine neueste Veröffentlichung, „John“ wurde vom bekannten Down Beat Magazine als „Editor‘s Pick“ ausgezeichnet. Allaboutjazz.com brachte es auf den Punkt: ,Copland ist ein Genie … er kreiert die schönsten Klänge‘.“ Davon soll sich das Publikum im Rittersaal überzeugen.