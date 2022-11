Auszeichnung für Institution in Krefeld : Jazzklub erhält mit 10.000 Euro dotierten Bundeskulturpreis

Jazz an einem Sommerabend zählte auch 2022 zu den Highlights im Programm. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Am Mittwoch Abend erhielt eine Krefelder Abordnung in Erfurt den „Applaus“-Preis 2022: Warum Kulturstaatsministerin Claudia Roth den Jazzklub ausgezeichnet hat und was der JKK sich jetzt wünscht.

Rolf Sackers hat alles richtig gemacht. Im vergangenen Jahr war er für das Programm des Jazzklubs zuständig, und er hat offenbar eine kluge Auswahl getroffen. Der Jazzklub ist jetzt mit dem „Applaus 2022“ ausgezeichnet worden. Am Mittwoch Abend hat eine kleine Krefelder Abordnung um Rolf Sackers den mit 10.000 Euro dotierten Preis in Erfurt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Empfang genommen.

Der Bundeskulturpreis würdigt sie „innovative und inspirierende Kraft von Livemusik und Clubkultur“, heißt es in der Satzung: Der Name „Applaus“ steht für „Auszeichnung der ProgrammPLAnung Unabhängiger Spielstätten“. Roth verleiht ihn für „qualitativ anspruchsvolle, trendsetzende, kreative und herausragende Livemusikprogramme und Spielstätten“. Unabhängige Musikclubs können sich mit ihrem Programm und ihren Veranstaltungsreihen bewerben.