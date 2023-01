Auszeichnung für Krefelder Club NRW-Landespreis für den Jazzkeller

90 Prozent gehen in den Veranstaltungstopf, um Gagen für die Musikerinnen und Musiker zu bezahlen, zehn Prozent werden in die technische Aufrüstung des Club-Equipments gesteckt: So handhabt Bernard Bosil immer den Umgang mit Preisgeldern. Das macht der Inhaber des Jazzkellers jetzt nicht anders: Gerade hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gemeinsam mit dem Landesmusikrat NRW den Traditionsclub an der Lohstraße als eine der 15 besten Spielstätten im Land ausgezeichnet.