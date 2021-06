Krefelder Club ausgezeichnet : Applaus-Preis - 25.000 Euro für den Jazzkeller

Krefeld Der Club an der Lohstraße ist als hochkarätige Spielstätte in Deutschland ausgezeichnet worden - nicht zum ersten Mal. Aber diesmal kommt der Preis Keller-Betreiber Bernard Bosil besonders gelegen.

Der Jazzkeller war bereits in den Jahren 2017, 2018 und 2019 ausgezeichnet worden. „Dreimal in Folge, das heißt, man ist aus dem Rennen“, erzählt Bosil. Sein Glück: In diesem Jahr ist der Preis neu gegliedert worden in Programm, Programmreihen und Spielstätte. Der Keller an der Lohstraße ist als Spielstätte ausgezeichnet worden.