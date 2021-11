Trio Bauer Bauer Narvesen in Krefeld : Jazzherbst erreicht Weltklasse-Niveau

Umjubeltes Trio: (v.l.) Dag Narvesen, Conny und Matthias Bauer Foto: Lena Panzer

Krefeld Posaunist Conny Bauer war in der DDR eine große Nummer. Sein eigenwilliger Stil macht ihn zum Solitär in der Welt des Jazz. Das Publikum erlebte einen herausragenden Abend mit Conny und Matthias Bauer sowie Dag Narvesen.

„Wir spielen für unser Publikum. Ich möchte das, was ich spiele, mir selbst auch gerne anhören, wenn ich dort sitze“, sagt Posaunist Conny Bauer. Einst gehörte er in der DDR zu den Freejazz-Pionieren - über fünf Jahrzehnte später gastierte er jetzt in Triobesetzung beim Krefelder Jazzherbst im Theater. Was heute anders sei als damals? Als Antwort liefert Conny Bauer eine nüchterne Feststellung: „Ich würde sagen, ich spiele heute besser als früher“.

Conny Bauer, dieser Posaunist mit einer Spielweise, die so eigenwillig ist, dass sie in Expertenkreisen schon mit dem Fachbegriff „Conradism“ belegt wurde, hat an diesem Abend seinen jüngeren Bruder, den Bassisten Matthias Bauer an seiner Seite. Am Schlagzeug sitzt der wesentlich jüngere Norweger Dag Magnus Narvesen.

info Kurze Geschichte des Krefelder Jazzherbstes Der Krefelder Jazzherbst ist eine Kooperation des Jazzklubs Krefeld und des Theaters Krefeld und Mönchengladbach. Die Anfänge liegen im Jahr 2005 in der Reihe „Jazz im Glasfoyer" mit bekannten Künstlern wie Charlie Mariano, Pablo Held, Joshua Redman. Oder Paul Kuhn (2010 auf der großen Bühne).

Auf Anhieb löst sich ein Widerspruch auf: Hier spielt zwar jeder Musiker ganz frei für sich, weil eben nicht - wie im „normalen“ Combo-Jazz - alle durch ein mehr oder weniger verbindliches Regelwerk aus Rhythmus oder Harmonie verbunden sind. Aber dafür ist ein anderes, intuitives Miteinander auf einer höheren Ebene vorhanden.

Bauers endloser Luftstrom auf der Pause wetteifert mit seinem Ideenfluss, der ebenfalls nie versiegt. Was im Fall dieses genialen Instrumentenbeherrschers oft archaisch geerdet und nie verkopft oder abgehoben wirkt. Eher so, als wenn es aus riesiger Lebenserfahrung unendlich viel zu erzählen gebe. Der jüngere Bruder Matthias Bauer zupft und streicht den Bass, dass es sonor tönt, aber auch so, dass viel kammermusikalische Feinheit den Dialog, ja Trialog auf Augenhöhe nährt. Dag Magnus Narvesen setzt feine und feinste Klangaktionen dagegen, die manchmal wie Gischtnebel über den Wellenspitzen der kommunikativen Schwingung aufblitzen.

Aber es geht auch kraftvoll zur Sache in diesem Prozess des gemeinsamen Suchens. Wohlgemerkt: Alles, was die drei in den zwei Sets spielen, entsteht völlig spontan ohne kompositorische Absprachen im Vorfeld. Darauf legte Conny Bauer im Gespräch nach dem Konzert großen Wert.

Konzerte wie diese werden heute kaum noch als Rituale des ästhetischen Widerstandes aufgesucht, wie es einst in der DDR-Freejazz-Szene der 1960er Jahre war. Conny Bauer wies auf den Unterschied hin: „Damals suchten viele jungen Menschen in unseren Konzerten eine Zuflucht vor einer verabreichten Gängelung in den Köpfen. Die Zeitungen wollten bestimmen, was die Menschen zu denken haben.“ Heute steht so etwas einfach für höchste Kunst auf Weltklasse-Niveau. Und gegenüber dieser zeigte sich an diesem Abend das Krefelder Publikum gut geschult in der Kunst des Zuhörens - und applaudierte begeistert für neue Horizonterweiterung.