Theater Krefeld Erste Kinorolle für Krefelder Schauspielerin

Der Film ist im September 2021 beim Toronto International Film Festival zum ersten Mal gezeigt worden und dann in die norwegischen Kinos gekommen. In Deutschland ist er in diesem Jahr im November angelaufen. Da hat Jannike Schubert, die im Film Englisch spricht, sich zum ersten Mal in Deutsch gehört - und es war für sie ein sonderbares Erlebnis. Denn es war nicht ihre Stimme. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Synchronisationen andere sprechen als die Darstellerinnen und Darsteller, selbst wenn sie die jeweilige Sprache beherrschen. Denn für die Toneinspielungen gibt es enge Zeitfenster. Zurzeit ist „The Middle Man“ bis 13. Januar in der Mediathek des Kultursenders Arte zu sehen.