Fest zur Interkulturellen Woche : Starke Krefelder Frauen zeigen Gesicht

Krefeld Der Fachbereich Integration um die Integrationsbeauftragte Tagrid Yousef gibt zur Interkulturellen Woche einen Porträtband mit Zeichnungen heraus.

(ped) Heute leben sie ein anderes Leben. Sie haben ihre Vergangenheit in Kuwait, Syrien, Palästina, Vietnam, in Italien oder anderswo auf der Welt. Jetzt leben sie in Deutschland: starke Frauen. Bei der bundesweiten Interkulturellen Woche richtet Krefeld den Blick auf sie, vor allem auf Frauen, die unbemerkt von großer Öffentlichkeit Großes leisten, um sich, um ihre Familien in eine neue Kultur zu integrieren. „Wir alle gestalten Gesellschaft“, sagt die Integrationsbeauftragte Tagrid Yousef.