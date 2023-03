Palmsonntag in St. Cyriakus Krefeld Mutiges Projekt - Bach-Passion in vokaler Kleinstbesetzung

Die konzertante Aufführung hat sich im Laufe der Jahrhunderte etabliert. Aber geschrieben hat Bach die Passionsmusik für den Gottesdienst. Die Johannespassion ist die früheste bekannte passionskompositins Bachs und erklang erstmals am Karfreitag 1724 in der Nicolaikirche in Leipzig innerhalb der Liturgie. Kortmann sagt: „Im Zentrum der johanneischen Passion steht das Königtum Christi. So beginnt das Werk auch mit einem machtvollen Eingangschor „Herr unser Herrscher“. Bach verdeutlicht in diesem Meisterwerk die Unfassbarkeit der christlichen Passion in ergreifenden und kunstvoll komponierten Chorälen und Arien. Auch nach über 300 Jahren hat dieses Werk nichts von seiner ursprünglichen Kraft verloren.“