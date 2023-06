Design-Objekte in Krefeld Nach 120 Jahren – Museumsstücke wiederentdeckt

Im Jahr 1900 war die Weltausstellung in Frankreichs Hauptstadt Paris: Der Niederländer Jan Eisenloeffel bekam für seine Entwürfe in Silber eine Goldmedaille. Drei Jahre später zeigte das Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld Messing-Objekte aus der Urheberschaft des Stardesigners seiner Zeit. Übrigens: Im deutschen Sprachraum soll der Begriff Design angeblich von Ludwig Mies van der Rohe in den 1930-er-Jahren eingeführt worden sein, vereinzelt war er aber bereits um 1800 in deutschsprachigen Quellen anzutreffen. Und der berühmte Bauhaus-Architekt hat bekanntlich mit Haus Esters und Haus Lange an der Wilhelmshofallee sowie den Verseidag-Industriegebäuden an der Girmesgath in Krefeld wichtige Zeugnisse der Bauhaus-Epoche und der Architekturgeschichte hinterlassen.