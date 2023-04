Arbeiten von Ralf Betram in Krefeld Foto-Ausstellung stellt Hell und Dunkel auf den Kopf

„Für mich sind es die Katalysationspunkte der Lebensenergie, die sich in jedem Augenblick des Lebens in scheinbar gegensätzlicher Form darstellt, deren Potenzial sich aber erst im Zusammenspiel beider Teile in ihrer Ganzheit erschließt“, sagt Bertram. So sind die Motive, die er mit der Kamera einfängt immer nur Ausgangsmaterial. Mit digitaler Bearbeitung schafft er Verfremdung.