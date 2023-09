Krefelder Pförtnerloge Parkettboden für den Platz der Wiedervereinigung

Die künstlerische Idee ist es, den Innenraum quasi nach außen zu tragen. Im Maßstab 1:1 baut Klingemann das Parkett nach - allerdings mit anderen Materialien. Sie hat bei Zufallsbekannten Holz gesammelt, das sie nun für ihr Projekt verarbeitet. Eine massive Schrankwand ist dabei, ein Türblatt, Holzplatten und Bretter. Und die meisten dieser Fund- und Sammelstücke haben eine Geschichte. „Das ist das, was mich daran fasziniert“, sagt die Künstlerin. „Meist in ortsbezogenen Interventionen, in performativen Handlungen spüre ich an den Plätzen das ;Verloren-Gegangene’ auf. Ich schaue stets nach dem, was vorhanden ist, arbeite demnach aus der Konstruktion, um das dem Ort innewohnende Potenzial zu zeigen und auch gerne in partizipativen Momenten zu aktivieren. Mit so wenig wie nötig so viel wie möglich zu erreichen - sichtbar zu machen, erlebbar zu machen - ist das Ziel meines künstlerischen Handelns."