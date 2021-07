Veranstaltungen in Krefeld : In der Kulturfabrik läuft das Live-Programm wieder an

In der Kulturfabrik läuft das Live-Programm wieder an

Veranstaltungen in Krefeld

Erste Veranstaltung nach dem Lockdown in der Kufa: Comedy Foto: Kufa

Krefeld Darauf haben viele gewartet: Am Freitag, 9. Juli, startet mit „Vollkontakt“-Comedy die erste Veranstaltung mit Publikum - nach anderthalb Jahren. Der Vorverkauf läuft.

(ped) Noch herrscht Vorsicht, aber den ersten Schritt will der Verein Kulturfabrik jetzt wagen. Am Freitag, 9. Juli, wird es die erste Veranstaltung in der Kufa geben. Um 20 Uhr beginnt die Nachwuchs-Comedyveranstaltung „Vollkontakt loves Stand Up“ von und mit Moderator David Grashoff.