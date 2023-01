Neues Stück im Theater Krefeld Wie viel Gewalt darf Theater zeigen?

Für den Jahresbeginn hat sich die Theaterrequisite gut eingedeckt mit Theaterblut. Denn es geht hoch her in der nächsten Premiere. Maya Zbib inszeniert „Anatomie Titus Fall of Rome. Ein Shakespearekommentar“ von Heiner Müller. Da wird endlos gemordet, gemeuchelt, abgestochen und verstümmelt. Zu sehen ist es ab Sonntag, 15. Januar, 20 Uhr, in der Fabrik Heeder.