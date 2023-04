Theaterpremiere in Krefeld Eine Liebe in parallelen Universen

Mit „Konstellationen“ des britischen Autors Nick Payne brachte das Stadttheater Krefeld ein vielschichtiges Kammerspiel zur Premiere auf die Bühne in der Fabrik Heeder und erntete sehr großen Applaus. Die Uraufführung fand 2012 in London statt und die deutschsprachige Erstaufführung ein Jahr darauf in Wien. Seitdem wird dieses Drama landauf landab gespielt, nicht nur im angelsächsischen und deutschsprachigen Raum.