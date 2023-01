Haus der Seidenkultur Der Farbenrausch der Miao

Es war ein schicksalhafter Moment, als Ien Rappold zum ersten Mal eine Miao-Familie in einem entlegenen Winkel der Welt besuchte. Die Pracht der Gewänder, die Farben, die filigranen Stickereien mit hauchzarten Seidenfäden und die Explosion der Muster haben in der heute 66-Jährigen etwas ausgelöst. Die Biologie- und Geografielehrerin aus Amsterdam, die immer schon eine Leidenschaft fürs Textile hatte, war entflammt. Heute besitzt sie eine einmalige Sammlung von Trachten der Miao - alles Unikate, alles aufwändige Handarbeit. Wunderschöne Gewänder, Röcke und Accessoires sind zu sehen in der Ausstellung „Im Rausch der Farben“, die am Sonntag, 8. Januar, im Haus der Seidenkultur eröffnet wird.