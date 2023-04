Kunstprojekt in Krefeld Bilder voller großer Gefühle im Jungen Forum der GKK

Die GKK öffnet sich mit ihrem Projekt „Junges Forum“ dem künstlerischen Nachwuchs. In diesem Jahr entstand in der Kooperation mit der Lehrerin Ina Grass des Gymnasiums Horkesgath ein „Besonders jungen Forum“ mit 20 Jugendlichen der Stufe 11: eine berührende Ausstellung in sechs Räumen mit jeweils ganz eigener Atmosphäre. Alle unter dem Titel „Große Gefühle“.