Literatur in Krefeld : Krefelder Lebensgeschichten als Geschenk für die Mediothek

Krefeld Die Geschichtsschreiber des ASB verfassen Erinnerungsbücher. Sechs Titel können jetzt in der Mediothek ausgeliehen werden - zurzeit per Abholservice.

In diesen Büchern sind sehr unterschiedliche Erinnerungen zusammengestell, berichtet Deußen: Sie erinnern an unbeschwerte Kinderspiele, aber auch an die Jugendzeit im Krieg mit Bombennächten oder dem Einsatz als Luftwaffenhelfer, an die erste Liebe genauso wie an Erfahrungen im Beruf. Die Biografien erzählen vom Alltag in früheren Zeiten, zeigen, wie die gesellschaftlichen Umbrüche sich auf das Leben einzelner Menschen ausgewirkt haben, und vermitteln so einen ganz besonderen Einblick in geschichtliche Zusammenhänge.