Gemeinschaftsprojekt der „Freischwimmer“ : Erstes Theaterfestival im Stadtbad

Der Außenbereich des Stadtbads. Hier gibt es am Wochenende Theater und ein kleines Café. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Wovon träumen die Menschen in Krefeld? Eine Traummaschine hat es aufgezeichnet. „Dream Machine“ ist am Wochenende das Highlight im Freischwimmer-Jahr.

Von Petra Diederichs

Sie tauchte seit September immer wieder auf, an unterschiedlichen Orten - zum Beispiel auf dem Theaterplatz: eine Telefonzelle, die gar keine ist. Telefonieren kann man zwar mit dem grauen Apparat in der halbrunden Kabine, aber es sind besondere Gespräche, die da geführt werden. Wer den Hörer abnimmt, ist bereit, über seine Träume zu sprechen. Das ist Akt 1 einer ungewöhnlichen Theaterproduktion von Dream Machine um die Schauspielerin und Regisseurin Anke Retzlaff, die das Veranstaltungshighlight des Jahres im Kalneder des Vereins „Freischwimmer“ markiert: Am Wochenende 5./6. November ist „Dream Machine“ im Alten Stadtbad zu sehen - Samstag Abend steht die Performance im Vordergrund, am Sonntag die Musik.

Nach Auftritten beim internationalen Festival „Theater der Welt“ in Düsseldorf, beim Festival „Santiago a Mil“ in Chile sowie in der Berliner Volksbühne, kommt die Gruppe Dream Machine für ein Wochenende nach Krefeld. Ihr Projekt fand internationale Beachtung. Aus den „persönlichen Traumerinnerungen, Wünschen und Sehnsüchten“, die als Sprachnachricht hinterlassen werden, entsteht ein stetig wachsendes Stimmenarchiv, das in der Inszenierung aufgegriffen und in Musik umgewandelt wird.

„Wir alle haben Träume, manchmal sogar von denselben Dingen – von einer Schlange, die uns verfolgt, oder einem Kind, das verloren geht. Und doch sind wir in unseren Träumen so isoliert wie selten, da wir sie mit keinem anderen teilen können“, so Anke Retzlaff. Sie will das Unterbewusste fürs Publikum „bei vollem Bewusstsein erlebbar“ machen.

Ausgangspunkt ist ein Text der Autorin Matin Soofipour Omam. Dazu kommen die Nachrichten, die in der Zelle hinterlassen wurden: Drei Musiker und eine Schauspielerin entwickeln daraus eine Konzert-Performance, die um einen verhinderten Abschied kreist und um die Suche nach Verbindungen zu anderen. „Finden die Träume uns oder erfinden wir sie? Und wie verändert sich unsere Traumwelt, wenn eine Krise hereinbricht und unsere Realität plötzlich auf den Kopf gestellt erscheint?“, fragt Retzlaff

Im Zusammenspiel von Schauspiel und Musik, Gesang und Gesprochenem, Electro und Jazz verwischen Grenzen. Und: Es ist eine neue Möglichkeit, mit Publikum zu agieren, die sich durch die Einschränkungen der Pandemie entwickelt hat. Es ist die Suche nach einem Gemeinsamkeitsgefühl, das sich kontaktlos aufbaut. Die Aufführung findet im Rahmen der „Startbad.Initiative“ und dem Jahresthema 2022 „Gemeinschaft“ der „Freischwimmer“ statt.