Festakt 3. Oktober in Krefeld Eine Brücke von Krefeld über den Atlantik

Das Jahr 2023 ist das Jahr der großen Jubiläen. Am 6. Oktober vor 340 Jahren gelangte die erste organisierte Auswanderergruppe aus Deutschland von Krefeld ausgehend ihr Ziel, die Stadt Philadelphia am Fluss Delaware im heutigen US-Bundesstaat Pennsylvania. In der Nähe gründeten die Mitglieder der 13 Familien den Ort Germantown. Aus diesem Anlass stand das Konzert der Niederrheinischen Sinfoiker am Tag der Deutschen Einheit im Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Oberbürgermeister Frank Meyer begrüßte dazu die US-Generalkonsulin Pauline A. Kao in Krefeld. Generalmusikdirektor Mihkel Kütson hatte Werke der US-Komponisten Samuel Barber, Charles Ives und Florence Price zusammengestellt.