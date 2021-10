Debüt bei den Niederrheinischen Sinfonikern : Die erste Kapellmeisterin für Krefeld

Dirigentin Erina Yashima freut sich auf das Programm: „Bei Dvorak kommt eine schöne Kantilene nach der anderen.“ Foto: Todd Rosenberg

Krefeld Beim Sinfoniekonzert am Dienstag stellt sich Erina Yashima dem Publikum vor. Ab der nächsten Spielzeit ist sie Kapellmeisterin am Haus. Ein Glücksgriff. Sie hat mit Riccardo Muti gearbeitet, war in Chicago und Philadelphia.