Ausstellung in Krefeld : Industriefenster wird zum Kunst-Setzkasten

Der Kunstraum Zur Klausur 4 lohnt das Stehenbleiben. Im Fenster lassen sich Schätze von 13 Künstlern und Künstlerinnen entdecken. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld An der Klausur in Hüls zeigen Künstler ihre Arbeiten für ein vorbeigehendes Publikum. Schuhkarton-große Fächer sind kleine Kunsträume, die wunderbare Erinnerungen an Teenagerzeiten in den 70er und 80er Jahren wecken.