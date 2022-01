Verlosung : Der Erfinder des Weltschlagzeugertags feiert Jubiläum

Krefeld Die Schlagzeugschule Krefeld wird zehn Jahre alt. Inhaber Christian Schages feiert mit Jubiläumsangeboten. Wir verlosen Unterrichtsstunden.

(ped) Schlagzeug spielen macht klug, sagt Christian Schages. Wer bei ihm Rhythmus lernen will, bekommt verschiedene Übungen, mit denen die Gehirnhälften zunächst synchronisiert und anschließend wieder unterschiedlich beansprucht werden. Das fördert die Koordination und die Unabhängigkeit von linken beziehungsweise rechten Gliedmaßen und steigert die Konzentration. In seiner Schlagzeugschule Krefeld haben das viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene erlebt. Jetzt feiert die Schule zehnjjähriges Bestehen.

2012 eröffnete Christian Schages, seine erste Schlagzeugschule als „Musikschule für Schlagzeug, Marschtrommel und Percussions“, damals noch an der Parkstraße in Uerdingen. Ende 2014 folgte eine weitere Schule in Rheinberg. Seit einem Umzug innerhalb Krefelds im Jahr 2019, befinden sich die voll ausgestatteten Unterrichtsräume im Gewerbepark Kreuzweg, in der Nähe der Burg Linn.